Ανδρουλάκης: “Όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, ήρθε η ώρα να ακουστούν”

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator.

Όπως εξηγεί «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», αλλά ένας οργανωμένος μηχανισμός”. Υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής οτι “υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο».

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πως ” η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας.

Αρκετά εξέθεσε τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης. Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».