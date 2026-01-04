Ανδρουλάκης: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Το δικό του αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη είπε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.
Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.
Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
