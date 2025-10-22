Ανδρουλάκης: Κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές – «Η παρακολούθησή μου σχετιζόταν με τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και χαρακτήρισε τις υποκλοπές ως «υπόθεση που κηλιδώνει την Δημοκρατία».

Η κατάθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, είναι η πρώτη που ανοίγει την αποδεικτική διαδικασία στην δίκη για τις υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator.

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερις κατηγορούμενοι, εκπρόσωποι εμπλεκομένων εταιρειών.

Η κατηγορία σε βάρος των τεσσάρων, δύο Ελλήνων και ζεύγους αλλοδαπών, αφορά παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι πράξεις, σύμφωνα με την κατηγορία, τελέστηκαν την περίοδο 2020-2021, και για τους τέσσερις κατηγορούμενους εφαρμόζεται ο νόμος του 2019 που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε τρεις προσπάθειες να μολυνθεί το κινητό του, από το κακόβουλο λογισμικό, ενέργεια που συνέδεσε με τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Είπε επίσης ότι, όταν απέτυχε η επίμαχη εγκατάσταση του Predator, «ενεργοποιήθηκε η ΕΥΠ», όπως είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε επίσης σε τετράμηνη παρακολούθησή του μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας:

«Μέχρι την παραίτηση Δημητριάδη, δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται. Τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύει ότι η παρακολούθησή μου, σχετιζόταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Έγιναν τρεις απόπειρες με το predator. Όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν “τσιμπάει”, ενεργοποιείται η ΕΥΠ».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως η υπόθεση αφορά «ένα παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα» το οποίο κατέθεσε πως ήταν «καλά οργανωμένο με ελληνικές πλάτες. Έχουμε φτάσει να αποφασίζει η ελληνική Δικαιοσύνη και να μην τα εφαρμόζει η κυβέρνηση» τόνισε σχετικά με απόφαση του ΣτΕ για ενημέρωση του από την ΕΥΠ, που δεν εφαρμόστηκε, όπως επεσήμανε.

Στρεφόμενος κατά του πρωθυπουργού, ο μάρτυρας σημείωσε:

«Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μάθαινα ότι άκουγαν τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων, δεν θα είχα αγωνία ποιος το έκανε; Δεν θα προσπαθούσα να μάθω; Όταν πήγα στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν αθλιότητες από όλους τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας! Με ψέματα, με υπονοούμενα περί εκβιασμών. Αλλά εμείς είμαστε εδώ! Δεν κρυβόμαστε!».

Είπε επίσης ότι του προκαλεί «αλγεινή εντύπωση» η απουσία από την υποστήριξη της κατηγορίας προσώπων, από τις ένοπλες Δυνάμεις και την πολιτική, τα οποία έπεσαν θύματα του λογισμικού και «δεν είναι εδώ σήμερα στο δικαστήριο».