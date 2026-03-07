Αλέξης Τσίπρας: Πυρά κατά Μητσοτάκη από την Κοζάνη – “Επικίνδυνα ανεύθυνος, επιδίδεται σε πατριδοκάπηλες κορώνες”

Στην Κοζάνη βρίσκεται το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του “Ιθάκη”. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκαλώντας τον “γελωτοποιό του Τραμπ”.

Μίλησε μάλιστα για επικίνδυνη και ανεύθυνη στάση της κυβέρνησης που επιδίδεται σε “πατριδοκάπηλες κορώνες”.

«Βιώνουμε δυστοπια τις τελευταίες μέρες. Από τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν, τις πολεμικές ιαχές και τις εικόνες φρίκης σε απευθείας μετάδοση μιας τρομακτικής πραγματικότητας. Η αγριότητα του πολέμου αγγίζει κι εμάς, Ελλάδα και Κύπρο» είπε ο Αλέξης Τσίπρας

«Είναι η είσοδος σε μία εποχή γενικευμένης αστάθειας. Κάθε βόμβα που πέφτει, κάθε πύραυλος απειλεί τις ζωές όλων μας, το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την ειρήνη. Ανοίγει ένα τρομακτικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας με αυτουργούς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τώρα, με τον Τραμπ γίνεται χωρίς προσχήματα. Ξαναείδαμε τέτοιες εικόνες. Το είδαμε να κορυφώνεται στη Γάζα» τόνισε.

«Πρώτος και καλύτερος ο Έλληνας πρωθυπουργός, δεν τολμούν να πουν μία κουβέντα για τη γενοκτονία στη Γάζα. Είδαμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανοίγουν την αγκαλιά τους για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά έκλεισαν τα σύνορα για τα 15 εκατομμύρια των Σύρων που ήρθαν εδώ για να σωθούν» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε για ακροδεξιούς, που υπάρχουν και στο υπουργικό συμβούλιο.

«Η επίθεση αυτή της ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι παράνομη. Παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου» τόνισε. «Δεν τολμά όμως να το ψελλίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Να πει ότι υπήρχε διπλωματικός δρόμος. Αλλά μας είπε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η σταθερότητα, περνάνε μέσα από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

«Η σκέψη μας είναι με τους εγκλωβισμένους και καλώ την κυβέρνηση να κάνει ότι πρέπει για την επιστροφή τους».

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδεικνύεται σε μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικριτικός για τον Τραμπ. Μιλούσε για τραμπισμό ως βρισιά και κατηγορία εναντίον μου. Σήμερα εμφανίζεται ως γελωτοποιός του βασιλιά, εκλιπαρώντας για μια συγκαταβατική ματιά του βασιλιά που τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του».

«Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, όχι αυτοί. Ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη… Επικίνδυνα ανεύθυνος είναι αυτός που επιδίδεται σε πατριδοκάπηλες κορώνες. Ανευθυνότητα είναι να αναζητάς προστάτες» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δείτε την ομιλία του:

Η εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, γίνεται στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού.