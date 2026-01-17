Αλέξης Τσίπρας: «Το ταξίδι ξανάρχισε» – Το μήνυμα επανεκκίνησης από τη Θεσσαλονίκη στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Με κεντρικό μήνυμα «και όμως κινείται! Κινείται η κοινωνία μας», συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη το ταξίδι της «Ιθάκης». Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε σαφή πολιτικά μηνύματα, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι «το ταξίδι ξανάρχισε…».

Ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποίησε μία ακόμη ηχηρή πολιτική παρέμβαση, καταθέτοντας προτάσεις για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της περιόδου, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ομιλία του, φορτισμένη με συμβολισμούς, ολοκληρώθηκε με τη φράση «το ταξίδι ξανάρχισε…», με το κοινό να τον χειροκροτεί θερμά και να τον παροτρύνει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία:

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα για τη χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι αυτή «μπορεί να είναι διαφορετική μόνο αν υπάρχει σχέδιο για την επούλωση των μεγάλων πληγών και την υλοποίηση των αναγκαίων προοδευτικών τομών», διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του εργάζονται εντατικά και μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή και ο τόπος από μια ριζικά διαφορετική πορεία. Μπορούμε και ξέρουμε ποια είναι η ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα. Έχουμε πυξίδα», ανέφερε, σημειώνοντας πως το ζητούμενο είναι να πειστεί μια απογοητευμένη κοινωνία να υπερβεί το στερεότυπο ότι «σε αυτή τη χώρα τίποτε δεν γίνεται».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι «η κοινωνία κινείται και αναζητά εναλλακτική», σημειώνοντας ότι κερδίζει καθημερινά έδαφος η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Όπως είπε, πρόκειται για μια παράταξη που θα μπορέσει να βάλει τέλος «στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς».

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα δύναμη και όχι «μικρά και ανίσχυρα κόμματα», τονίζοντας πως η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Όπως ανέφερε, αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει «πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες», με σχέδιο και μεθοδικότητα, «όχι βιαστικά και πρόχειρα».