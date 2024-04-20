Αλέξης Χαρίτσης: Επιστολή σε Άρειο Πάγο για μη ανακήρυξη του συνδυασμού των «Σπαρτιατών» στις ευρωεκλογές

Με επιστολή του προς την αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και πρόεδρο του Α1 Τμήματος του ανώτατου δικαστηρίου, που είναι υπεύθυνο για την ανακήρυξη των συνδυασμών για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ζητά τη μη ανακήρυξη του συνδυασμού των «Σπαρτιατών» στις επικείμενες ευρωεκλογές.

Η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι «συντάσσεται με άλλα κόμματα που κατέθεσαν σχετικά υπομνήματα θεωρώντας καθήκον των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μέσων, για να υπερασπιστούν την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στην ακροδεξιά και στον φασισμό». Επισημαίνει ότι εκκρεμεί η απόφαση του Εκλογοδικείου αναφορικά με την «πραγματική ηγεσία» και άρα τη νομιμότητα της συμμετοχής του κόμματος των Σπαρτιατών στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη Νέα Αριστερά, «η δημοκρατία και η υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων αποτελεί ταυτοτικό στοιχείο της από την ίδρυσή της και θεωρεί την άνοδο της ακροδεξιάς, του αυταρχισμού και του εθνικισμού μείζονα κίνδυνο τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών». Η Νέα Αριστερά καλεί «όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να αναλογιστούν τις τεράστιες ευθύνες τους για την τάση αυτή και να δεσμευτούν στην αντιμετώπισή της, κυρίως με πολιτικά μέσα, απέχοντας επίσης από την κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου και τη μικροπολιτική αφομοίωσή του στις πολιτικές τους προτάσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από τον Άγιο Δημήτριο: Όχι στη χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Καρδίτσα, Πήλιο – Που χιόνισε

Ζώδια (20/4) : Αυτά θα περάσουν ένα πολύ ερωτικό Σαββατοκύριακο