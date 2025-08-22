«Μαύρο φεγγάρι»: Αύριο το βράδυ το σπάνιο φαινόμενο – Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Αύριο το βράδυ, οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού θα έχουν έναν επιπλέον λόγο να κοιτάξουν ψηλά, παρόλο που δεν θα δουν τίποτα. Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, το εποχιακό «Μαύρο Φεγγάρι», κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας τη «νύχτα του απόλυτου σκοταδιού».

Αν ελπίζετε να το εντοπίσετε με γυμνό μάτι, θα απογοητευτείτε. Εξ ορισμού, το Μαύρο Φεγγάρι είναι αόρατο.

Συγκεκριμένα, στις 23 Αυγούστου, η Σελήνη θα φτάσει στη φάση της Νέας Σελήνης της, ένα γεγονός που συμβαίνει περίπου μία φορά κάθε 23 μήνες. Η επόμενη εμφάνισή του αναμένεται στις 20 Αυγούστου 2028, καθιστώντας το φετινό φαινόμενο ιδιαίτερα σπάνιο.

Τι είναι το Μαύρο φεγγάρι

Το Μαύρο Φεγγάρι είναι το αντίθετο του Μπλε Φεγγαριού. Ενώ το Μπλε Φεγγάρι αναφέρεται σε μια επιπλέον πανσέληνο, το Μαύρο Φεγγάρι αναφέρεται σε μια επιπλέον Νέα Σελήνη, δηλαδή στη φάση κατά την οποία η Σελήνη είναι εντελώς σκοτεινή από τη Γη.

Υπάρχουν δύο τύποι Μαύρης Σελήνης:

Μηνιαία Μαύρη Σελήνη: Η δεύτερη Νέα Σελήνη μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Συμβαίνει περίπου κάθε 29 μήνες.

Η δεύτερη Νέα Σελήνη μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Συμβαίνει περίπου κάθε 29 μήνες. Εποχιακή Μαύρη Σελήνη: Η τρίτη Νέα Σελήνη σε μια εποχή που έχει τέσσερις αντί για τις συνηθισμένες τρεις. Αυτό ακριβώς είναι το φαινόμενο που θα παρατηρήσουμε αύριο, 23 Αυγούστου.

Οι Νέες Σελήνες, είτε είναι Μαύρες είτε όχι, είναι πάντα αόρατες με γυμνό μάτι. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με την σκοτεινή της πλευρά στραμμένη προς τον πλανήτη μας.

Το φωτισμένο της μισό παραμένει κρυμμένο, και η ίδια ανατέλλει και δύει μαζί με τον Ήλιο, κάνοντάς την να χάνεται μέσα στο φως της ημέρας.

Η μόνη φορά που μια Νέα Σελήνη γίνεται ορατή είναι κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης, όταν διασχίζει ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, καλύπτοντάς τον.

Παρόλο που η Μαύρη Σελήνη δεν θα είναι ορατή, η απουσία της είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη για τους αστροπαρατηρητές, καθώς σημαίνει πιο σκοτεινούς ουρανούς.

Αυτή η συνθήκη είναι ιδανική για όσους θέλουν να εντοπίσουν αμυδρά αστέρια ή μετεωρίτες. Το φαινόμενο έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η βροχή μετεωριτών των Περσείδων σβήνει, δίνοντας την ευκαιρία να δούμε ακόμα μερικούς μετεωρίτες πριν εξασθενήσουν πλήρως.