Στον τηλεοπτικό “αέρα” βγήκε το νέο ξεκαρδιστικό τρέιλερ του «I’ m a celebrity get me out of here», που κάνει πρεμιέρα σύντομα στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο το ίδιο και οι Celebrities που σύντομα θα θέλουν να… φύγουν από εκεί!

Λίγο πριν αναχωρήσουν, η Ραχήλ Μακρή και ο Νίκος Βαμβακούλας έπιασαν… αιχμάλωτους τους δύο παρουσιαστές και τους απομόνωσαν σε μία εγκαταλειμμένη αποθήκη με σκοπό να μάθουν όσα περισσότερα γίνεται για τους Celebrities που θα συμμετέχουν!

Ο Γιώργος Λιανός, με μία κίνηση που θα ζήλευαν οι πιο διάσημοι πράκτορες επικίνδυνων αποστολών, απελευθερώθηκε από τα δεσμά του και παγίδευσε τους απαγωγείς, τους στέλνοντάς τους να… βρουν τους υπόλοιπους!

Μένει τώρα να δούμε τη συνέχεια… Ποιοι θα φωνάξουν «I’ M A CELEBRITY… get me out of here»; Ή μήπως… έχουν ήδη αρχίσει να φωνάζουν;

