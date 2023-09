Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Fame Story, ο Νίκος Κοκλώνης κάθισε στον καναπέ του “Breakfast@Star” και μας έδωσε μια πρώτη ιδέα των όσων θα δούμε στις οθόνες μας.

Οι σπουδαστές που θα δούμε

«Ήταν προαπαιτούμενο να βρούμε τις κατάλληλες φωνές. Είχα μαζέψει ένα καλό δείγμα από φωνές από το All together now που θα έκανα στον Alpha, οπότε είχα μια καλή βάση. Μου έλεγαν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επαγγελματίες παίκτες reality που πηγαίνουν παντού και λέω δεν τους θέλω, θέλω καινούριους, να πάμε στο εξωτερικό να βρούμε.

Επειδή ο Θεός της τηλεόρασης βοηθάει πάντα, έρχεται το κάστινγκ και οι φωνές που θα δείτε αύριο των σπουδαστών, δεν τις έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν δύο παίκτες που τους έχουμε ξαναδεί πριν από 10 χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει από μία οντισιόν. Ο μέσος όρος θα είναι 25-28, έχουμε και 19 χρονών και 35» ανέφερε ο παρουσιαστής.

Ο ρόλος του Νίνο και η ανανεωμένη μουσική Ακαδημία

«Ο Νίνο θα μου ανακοινώσει στην πρεμιέρα τι ρόλο θα έχει, δεν έχω ιδέα ούτε εγώ τι θα κάνει. Φέτος έχουμε Αμερικάνικο κολλέγιο, google κατάσταση, δεν είναι απλά ένα σπίτι, είναι σύγχρονο με μεγάλη αίθουσα χορού και ενιαίο δωμάτιο αλλά και ένα VIP δωμάτιο που θα μένουν τέσσερα άτομα. Έχουμε ένα θέμα ποιος θα κοιμηθεί που. Εκείνοι διαλέγουν που θα κοιμούνται. Μόλις τραγούδησαν τα παιδιά, άκουσα φωνάρες».

Το πρώτο live και η διαδικασία αποχώρησης

«Αύριο στο live θα δούμε περισσότερα άτομα από όσα θα μείνουν στην ακαδημία. Για πρώτη φορά θα είναι 18 άτομα, οι 2 θα πάνε σπίτι τους και ένας από τους 3 που θα είναι υποψήφιοι για να φύγουν, θα κρατήσει με ασυλία το κοινό. Τα 16 παιδιά πάνε σπίτι, φεύγοντας από την πρεμιέρα, οι κριτές σε έναν φάκελο θα γράψουν ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι για το επόμενο live.

Η Ηρώ θα ανοίξει τον φάκελο με αυτούς που θα είναι υποψήφιοι, οι 3 που θα βρεθούν στον “τάκο”. Όλη την εβδομάδα το κοινό θα ψηφίζει σε ποιον θέλει να δώσει ασυλία για να μείνει στο Fame Story. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό, εδώ γίνεται για πρώτη φορά. Το live θα έχει κανονική διάρκεια, η πρεμιέρα θα πάει μέχρι τις 2 το πρωί» αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης.

Ο απόλυτος showman μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής “Fay’s Time”, σημειώνοντας: «Κανονικά τα lives είναι 4 ώρες αλλά με εμένα ξέρετε… 6!»

«Τους κριτές τους νιώθω οικογένεια, είναι φίλοι μου, όποτε η επιλογή έγινε με άξονα ποιοι είναι πιο κοντά σε μένα και στο project»

