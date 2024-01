Το Secret Song επιστρέφει στον αέρα του ALPHA και ήδη έχουν ”κλείσει” τα τρία πρώτα πρόσωπα που θα δούμε ως καλεσμένους της Ναταλίας Γερμανού.

Πιο συγκεκριμένα, το Secret Song πήρε το πράσινο φως από τον ALPHA, προκειμένου να προβληθούν άλλα 6-8 που θα βγουν στον αέρα στα μέσα Μαρτίου.

Τα πρώτα ονόματα που θα δούμε ως καλεσμένους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής ”Fay’s Time”, έχουν ήδη κλειδώσει τα 3 πρώτα πρόσωπα που θα δούμε ως καλεσμένους.

Αυτοί είναι ο Αντώνης Ρέμος, η Άννα Βίσση και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Πρόκειται για τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες στο είδος τους με μεγάλη πορεία ο καθένας, που σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις ιστορίες τους.

Η ομάδα του ALPHA έχει ξεκινήσει ήδη τις συσκέψεις και αναζητά και τα επόμενα πρόσωπα, που θα πλαισιώσουν ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Υπενθυμίζεται ότι τα προβλήματα που υπήρχαν στην εκπομπή ήταν το Just the 2 of us του Νίκου Κοκλώνη, καθώς η παραγωγή του μουσικού σόου χρησιμοποιούσε το ίδιο πλατό με το Secret Song, αλλά και η εύρεση καλεσμένων, διότι κάθε επεισόδιο απαιτεί δεκάδες πρόσωπα.

Ωστόσο, φαίνεται πως τελικά θα ξανά δούμε το Secret Song στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

