Ρουκ Ζουκ: Παίκτης είναι έτοιμος να «φάει τα νιάτα του» για τη Ζέτα και δίνει μαθήματα φλερτ (vid)

Ένας παίκτης του «Ρουκ Ζουκ» εξέφρασε τον απροκάλυπτο θαυμασμό του προς τη Ζέτα Μακρυπούλια, δηλώνοντας έτοιμος να απαρνηθεί την εργένικη ζωή για χάρη της. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Πέμπτης (8/1), ο Νίκος έδωσε «μαθήματα φλερτ» on air, τονίζοντας πως η παρουσιάστρια αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα του κατά της δέσμευσης.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε με χιούμορ τις φιλοφρονήσεις του διαγωνιζόμενου, ο οποίος δεν δίστασε να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του μπροστά στις κάμερες και το απρόσμενο αυτό φλερτ χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές γέλιου.

«Ήρθαμε για εσένα, αλλά θα φύγουμε μαζί με εσένα. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Έτσι δεν πρέπει να είναι οι άντρες;», της είπε αρχικά ο παίκτης.

Από τη μεριά της παρουσιάστρια επιβεβαίωσε, λέγοντας: «Έτσι πρέπει να είναι οι άντρες, ναι».

Η Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του Νίκου και στην απέχθειά του για τη δέσμευση, με τον ίδιο να απαντά αστειευόμενος πως τα τελευταία λεπτά αναθεωρεί τις απόψεις του και αισθάνεται πιο ώριμος να κατασταλάξει.

«Είσαι ένα πολύ νέο παιδί, δεν είναι και λίγο κρίμα να δεσμευτείς από τώρα;», του είπε η παρουσιάστρια.

Ο παίκτης της απάντησε: «Όχι, αλλά είσαι μεγάλη τώρα, δεν πρέπει να δεσμευτείς;» και η Ζέτα Μακρυπούλια του είπε «εγώ να δεσμευτώ; Εντάξει εγώ δεσμεύτηκα, το έκανα».

«Ας τα φάω τα νιάτα μου ρε Ζέτα, δεν έχω θέμα χαλάλι», είπε στο τέλος ο Νίκος στην παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: