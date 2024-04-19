Παράδεισος των κυριών – Παρασκευή (19/4): Ο Στέφανος βοηθάει την Γεωργία να φύγει κρυφά από το σπίτι

Νέο επεισόδιο έρχεται σήμερα Παρασκευή (19/4) στις 20:00 στον «Παράδεισο των κυριών» στον ALPHA. Απόψε, η Αμαλία θυμώνει με την Πολυξένη που δεν την πιστεύει ότι η σχέση της με τον Ντίνο έχει τελειώσει.

Παρασκευή 19/4, επεισόδιο 132

Η Γεωργία και ο Πάρης τακτοποιούν τις εκκρεμότητες τους πριν φύγουν από την Αθήνα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους γονείς τους.

Ο Στέφανος, αν και διαφωνεί, βοηθάει την αδελφή του να φύγει κρυφά από το σπίτι. Η Γεωργία φεύγοντας αποφασίζει να αφήσει ένα γράμμα στο σπίτι του πατέρα της, κίνηση που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Ο Σίμος απογοητεύεται όταν γυρνά στο σπίτι μετά από την ανάκριση και δεν βρίσκει την Αμαλία να τον περιμένει.

Παίρνει την παρατημένη φωτογραφική μηχανή της Αμαλίας και φεύγει από το σπίτι. Έχει σκοπό να φωτογραφίσει ή να εμφανίσει το φιλμ και μαζί μ’ αυτό και τις κρυφές σκέψεις της Αμαλίας;

«Ο Παράδεισος των κυριών», Δευτέρα με Παρασκευή στις 20:00.

