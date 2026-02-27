«Ο Γιατρός»: Επιστρέφει την Κυριακή 1/3 στις 21:00, στον Alpha – Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Η επιτυχημένη σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει στους δέκτες μας την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Alpha, υποσχόμενη νέες καταιγιστικές εξελίξεις. Στο επερχόμενο επεισόδιο, οι ανατροπές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του Ανδρέα θα ανατρέψουν τα πάντα.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Επεισόδιο 21, Κυριακή στις 21:00

Ο Ανδρέας, θεωρώντας πως η ανάμνηση του ξενοδοχείου ήταν ψευδής, θέλει να διακόψει άμεσα τη θεραπεία του. Ο Απόστολος όμως τον προτρέπει να σιγουρευτεί πως η γυναίκα που στοιχειώνει τις αναμνήσεις του δεν υπήρξε στη ζωή του.

Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει μια καινούργια ασθενή, με την οποία ανακαλύπτει ότι συνδέεται ένα κομμάτι της ζωής του που φαίνεται να τον πονάει πολύ. Η Άλμα, ύστερα από συμβουλή του Μάριου, προσεγγίζει τον Δημήτρη.

Κι ενώ ετοιμάζονται να περάσουν χρόνο μαζί, ο φόβος της Ειρήνης για το μυστικό της που πάει συνεχώς να αποκαλυφθεί, φαίνεται αν τους χαλάει τα σχέδια. Η Σοφία περιμένει την έγκριση του συμβουλίου για την έρευνά της, αλλά η Αγγελίδου την αποθαρρύνει λέγοντάς της πως οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.

Αυτό όμως δε θα ‘ναι το μόνο δυσάρεστο για τη Σοφία, αφού ο Ανδρέας θα της ανακοινώσει κάτι που θα την απογοητεύσει.

Δείτε παρακάτω το trailer: