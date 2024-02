Έλαμψε και στα βραβεία BAFTA η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» με την Έμα Στόουν να παίρνει το βραβείο για τον πρώτο γυναικείο ρόλο.

Κάπως έτσι η συγκεκριμένη διάκριση ήρθε αμέσως μετά τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων, μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο, όπου η Έμμα Στόουν φόρεσε ένα φόρεμα που θύμισε τα ρούχα της Μπάξτερ στο Poor Things.

Το βραβείο BAFTA για τα καλύτερα οπτικά εφέ απέσπασε το Poor Things, που πήρε, επίσης, το βραβείο για τα καλύτερα κοστούμια.

Η ταινία «Oppenheimer» απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στην φετινή τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA. Η ταινία απέσπασε συνολικά επτά βραβεία.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας μετά από μια μακρά αναμονή διάκρισης του σκηνοθέτη έπειτα από πολλές εμπορικές επιτυχίες ταινιών όπως το «Inception» και το «The Dark Knight».

Μεγάλο φαβορί των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, ο βρετανικής καταγωγής σκηνοθέτης κέρδισε τους Τζόναθαν Γκλέιζερ σκηνοθέτης της ταινίας “The Zone of Interest”, Τζάστιν Τριετ “Anatomy of a Fall”, Αλεξάντερ Πέιν “Winter Break”, Μπράντλεϊ Κούπερ ( “Maestro”) και Άντριου Χέιγκ (“Without Ever Knowing Us”).

Παράλληλα ο Ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστής της ταινίας Oppenheimer που υποδύεται τον Αμερικανό θεωρητικό φυσικό, κέρδισε το βραβείο Bafta στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία.

