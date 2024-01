Βραδιά με… ελληνικό «άρωμα» ήταν η χθεσινή για τις Χρυσές Σφαίρες 2024, καθώς το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας ή μιούζικαλ κατά τη διάρκεια της τελετής.

The #GoldenGlobes award for Best Picture – Musical/Comedy goes to… Poor Things! 📽️ pic.twitter.com/M8vPkC0Lgj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Η Έμα Στόουν έδωσε το βραβείο στον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος δήλωσε: «23 Σεπτεμβριου κύριε Σπρίνγκστιν έχουμε και οι δύο γενέθλια. Μάλλον χαλάω τον χρόνο μου […] Ευχαριστώ τον Μπρους Σπρίνγκστιν που με έκανε να μεγαλώσω όπως μεγάλωσα και φυσικά την Έμμα Στόουν».

Poor Things is taking home the award for Best Picture – Musical/Comedy! ✨

Congratulations! #GoldenGlobes pic.twitter.com/PJ0mYEOtaB January 8, 2024

Χρυσή Σφαίρα και στην Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν, το απόλυτο Φαβορί της βραδιάς κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για τον Α’ Γυναικείο ρόλο της Μπέλλα Μπάξτερ στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

«Τόνυ σε ευχαριστώ για το σενάριο. Γιώργο δεν ξέρω τι άλλο να σου πω αλλά είμαι απόλυτα ευγνώμων που γνωριστήκαμε. Η Μπέλλα στην ταινία είναι σα να παίζει σε ρομαντική κωμωδία. […] αποδέχεται με ευκολία τα πάντα. Μένει και ζει μέσα μου», είπε η ηθοποιός.

👏 We can't clap loud enough! Congratulations Emma Stone on your WIN for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy! 👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/swrlOLz462 January 8, 2024

Σάρωσε το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η ταινία «Oppenheimer», το δράμα του Κρίστοφερ Νόλαν για τον εφευρέτη της ατομικής βόμβας, ήταν η ταινία που σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες 2024.

Best Picture – Drama goes to Oppenheimer! 🎥✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/grh3FBzYso — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Το «Oppenheimer» κέρδισε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο για το καλύτερο δράμα, την καλύτερη σκηνοθεσία για τον Νόλαν, την καλύτερη μουσική επένδυση, καθώς και τα βραβεία υποκριτικής για τους Σίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Congratulations on your 🏆 WIN 🏆 for Best Director – Motion Picture, Christopher Nolan!



Watch the #GoldenGlobes LIVE on @CBS and @paramountplus NOW! pic.twitter.com/JH9i5iRpXd — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Και η «Barbie» στη λίστα των νικητών

Η «Barbie» ήταν η κορυφαία ταινία με εννέα υποψηφιότητες, αλλά κατέληξε με μόλις δύο βραβεία.

Κέρδισε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού, για μια μελωδία που έγραψαν η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas. Και ως η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς, διεκδίκησε ένα νεοσύστατο τρόπαιο για το εισπρακτικό επίτευγμα.

Όμως η «Barbie» έχασε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας από το «Poor Things».

✨ 🎥 Cinematic and Box Office Achievement goes to Barbie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/uXwKpwhdt1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Αναλυτικά τα βραβεία:

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ντι’Βάιν Τζόι Ράντολφ για Τα Παιδιά του Χειμώνα

Β’ Ανδρικός ρόλος

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζουνιορ, Oppenheimer

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Ali Wong, με το Beef

Α’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Steven Yeun, Beef

Β’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Elizabeth Debicki, «The Crown»

Β’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Matthew Macfadyen, «Succession»

Καλύτερο Σενάριο

Ανατομία Μιας Πτώσης

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία (τηλέόραση)

Jeremy Allen White, «The Bear»

Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up κωμωδίας για την τηλεόραση

Ricky Gervais, Armageddon

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Τζαστίν Τριέ, Ανατομία Μιας Πτώσης

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία (τηλεόραση)

Ayo Edebiri, «The Bear»

Α’ Δραματικός Ανδρικός Ρόλος (τηλεοπτική σειρά)

Kieran Culkin, «Succession»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Το αγόρι και ο ερωδιός»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κρίστοφερ Νόλαν

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α’ Ανδρικός σε Δραματική Ταινία

Κίλιαν Μέρφι, Oppenheimer

Καλύτερη Μουσική

Λούντβιγκ Γκόρενσον, Oppenheimer

Καλύτερο Τραγούδι

«What Was I Made For?», των Billie Eilish & Finneas, Barbie

Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς

Barbie

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Beef

Καλύτερη Μιούζικαλ ή Κωμική Σειρά

«The Bear»

Α’ Δραματικός Γυναικείος ρόλος (τηλεόραση)

Sarah Snook, Succession

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Succession

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Καλύτερη Κωμωδία ή μιούζικαλ

«Poor Things»

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Δραματική ταινία

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Καλύτερη Δραματική ταινία

Oppenheimer

