Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον 13χρονο γιο του & οι ευχές για τα γενέθλιά του (pic)

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς ο μονάκριβος γιος του, Μιχάλης, γιορτάζει τα γενέθλιά του.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 13 χρόνια από την ημέρα που ο ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά πατέρας, όταν η τότε σύντροφός του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, έφερε στον κόσμο τον γιο τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, που παρά το βαρύ επαγγελματικό του πρόγραμμα παραμένει ένας αφοσιωμένος πατέρας, θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στον έφηβο πλέον Μιχάλη, αναρτώντας μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, αποτυπώνοντας τη στενή σχέση που τους συνδέει.

«Χρόνια πολλά σπλάχνο μου» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός.