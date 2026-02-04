Βασίλης Μίχας: «Θα είμαι στο Maestro» (Βίντεο)

Την Τετάρτη (04/02), ο Βασίλης Μίχας βρέθηκε στο Στούντιο 4, όπου μοιράστηκε εμπειρίες από την πορεία του στο μόντελινγκ και την υποκριτική, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο που ερμηνεύει στον πιο πρόσφατο κύκλο της σειράς Maestro.

Με την απάντηση για την επόμενη δουλειά του να τον φέρνει για δεύτερη φορά στο Netflix μετά από τις Σέρρες. Αφού έχει το χρώμα των Παξών: «Είμαι στο Maestro. Ο ρόλος στις Σέρρες μου φαντάζει μακρινός. Μετά από αυτό που έχω ζήσει, δεν ξέρω γιατί. Στο Maestro δεν με έχετε δει ακόμα. Το μόνο που ξέρω είναι… και δεν γνωρίζω αν κάνει να το πω… θα είμαι σκίπερ. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Χριστόφορος. Κάπως το βλέπει. Έχω κάνει γύρισμα. Ήταν ανάλαφρα αυτά τα γυρίσματα, λίγο εικόνα, λίγο ερωτικά. Δεν λέω με ποια. Τίποτα δεν λέω.

Από την πρώτη στιγμή που πήγα ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά εκεί με την ομάδα. Και ο Χριστόφορος… σούπερ. Με αγκάλιασαν απευθείας. Δεν έχουν τελειώσει τα γυρίσματα ακόμα. Λίγα πράγματα ξέρω για τους άλλους ρόλους. Είχα δει κάποια επεισόδια, έτσι λίγο… θα με σκοτώσουν τώρα.

Οι Σέρρες δεν νομίζω ότι έχουν κι άλλον κύκλο. Αλλά και ο ρόλος ο δικός μου κάπως έκλεισε. Στο Maestro έκανα γυρίσματα στους Παξούς και θα ξανακάνω. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ένιωσα ότι έκανα διακοπές, ήταν φανταστικά. Τον Απρίλιο θα ξαναπάω», είπε.