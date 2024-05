Ο βασιλιάς Κάρολος σίγουρα δεν φαντάζονταν ποτέ ότι η κατσίκα που σχεδίασε όταν ήταν νέος, μετά από 55 χρόνια θα ήταν προς πώληση. Σύμφωνα με τους ειδικούς η τιμή της θα κυμαίνεται μεταξύ 10 – 12 χιλιάδων δολαρίων, ενώ δεν είναι απίθανο να αυξηθεί κι άλλο.

Διαβάστε επίσης: Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί είναι απίθανο να συμφιλιωθούν – Η αποκάλυψη πρώην μπάτλερ του βασιλιά Καρόλου

Φυσικά δεν πρόκειται για πραγματική κατσίκα, αλλά για ένα μικρό «άγαλμα», το οποίο δημιούργησε πολλά χρόνια πριν. Γενικότερα, ο 75χρονος μονάρχης δεν είχε ποτέ έφεση στις τέχνες, ωστόσο σε μικρή ηλικία όντας ακόμη φοιτητής είχε κάνει μία προσπάθεια να φτιάξει το δικό του έργο τέχνης. Συγκεκριμένα, όσο φοιτούσε στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ λόγω μίας εργασίας που του είχε ανατεθεί αναγκάστηκε να φτιάξει ένα μικρό άγαλμα. Ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να φτιάξει μία κατσίκα, ενώ πολύ πιθανό είναι η επιλογή να μην έγινε τυχαία και να το εμπνεύστηκε από την μασκότ του Βασιλικού Συντάγματος της Ουαλίας.

A young King Charles sculpted this ‘unique’ pottery goat 55 years ago — now it’s set to fetch $12,000 at auction https://t.co/HtSMPETS3b pic.twitter.com/DDm7M0Y8FK