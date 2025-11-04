Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο Βρετανός ηθοποιός που μάγεψε πρόσφατα το κοινό ως ο γοητευτικός Φιέρο στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked», ανακηρύχθηκε από το περιοδικό «People» ως «ο πιο σέξι άνδρας» για το έτος 2025.

Η επίσημη ανακοίνωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα (3/11), μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, στην εκπομπή «The Tonight Show» με οικοδεσπότη τον Τζίμι Φάλον.

Ο 37χρονος ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Λόρδου Άντονι Μπρίτζερτον στη σειρά-φαινόμενο του Netflix, το «Bridgerton».

Πέρυσι, είχε ήδη ξεχωρίσει στη λίστα αναγνωστών του «People», όπου η ξεχωριστή κατηγορία «ο πιο σέξι Φιέρο» του είχε χαρίσει ιδιαίτερη δημοφιλία, προϊδεάζοντας για την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε με την πρεμιέρα του «Wicked».

Ο Τζόναθαν Μπέιλι αποτελεί την επιτομή του ηθοποιού που κερδίζει τον χώρο του με ουσία και συνέπεια, αποφεύγοντας τον περιττό θόρυβο. Με τις ρίζες του βαθιά στην υποκριτική, έχοντας υπάρξει παιδί της Royal Shakespeare Company, ο Βρετανός σταρ έχει διαγράψει μια πορεία γεμάτη ρίσκο και αφοσίωση στην τέχνη του.

Ο ίδιος ο Τζόναθαν Μπέιλι εξέφρασε την τεράστια τιμή, δηλώνοντας πως θεωρεί τον τίτλο «την ύψιστη τιμή». Περιγράφοντας την εμπειρία στον Τζίμι Φάλον με μια δόση σουρεαλισμού, δήλωσε:

«Νιώθω σαν να μπαίνω στο Matrix! Είναι μια εμπειρία που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στη φαντασία μου. Είμαι απίστευτα κολακευμένος».

Στη συνέντευξή του στο «People», ο ηθοποιός τόνισε πόσο χάρηκε που στο δεύτερο εξώφυλλο του περιοδικού κατάφερε να έχει μαζί του και τον αγαπημένο του σκύλο, τον Μπένσον, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένας άνθρωπος προσγειωμένος και πιστός στις μικρές, προσωπικές του χαρές.