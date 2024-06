Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους συνεργάτες του, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι η σύλληψή του θα έθετε σε κίνδυνο την περιοδεία του.

Ειδικότερα, αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ διοργάνωσε μια συνάντηση με το συνεργείο του και τους συνεργάτες του, τις προηγούμενες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο τραγουδιστής ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη για το λάθος του και τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα επηρεάσει την περιοδεία.

Justin Timberlake apologizes 'with a big smile' to his 'shocked' tour crew just hours after his DWI arrest in the Hamptons https://t.co/hUThKw2faf