Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (17/6), καθώς οδηγούσε μεθυσμένος στα Χάμπτονς, ενώ αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ. Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την σύλληψη του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη, ενώ φωτογραφίες του με χειροπέδες κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός λίγο πριν τον συλλάβουν οι αστυνομικοί βρίσκονταν μαζί με φίλους του σε εστιατόριο γνωστού ξενοδοχείου, από το οποίο αναχώρησε στις 12:30 τα ξημερώματα με το αυτοκίνητό του. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αγνόησε μία πινακίδα STOP και τότε περιπολικό τον ακολούθησε και τον σταμάτησε προκειμένου να του κάνουν αλκοτέστ. Τότε εκείνος αρνήθηκε, ενώ φίλοι του μετέβησαν στο σημείο που βρίσκονταν και παρακάλεσαν τις Αρχές να τον αφήσουν. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε δεκτό και τότε προχώρησαν στη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες του με χειροπέδες:

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec