Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρέθηκε στο επίκεντρο των ειδήσεων, καθώς συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (17/6) στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης, κατηγορούμενος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος καλλιτέχνης ελέγχθηκε από αστυνόμους ρουτίνας κατά τη διάρκεια περιπολίας. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ στο αίμα.

BREAKING: Justin Timberlake has been arrested for driving while intoxicated in the Hamptons, a law enforcement official told ABC News. The arrest occurred Monday night in Sag Harbor, New York. The pop star will be in court on Tuesday. https://t.co/DFtwJ16TXD pic.twitter.com/sxk4EJovv6