Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου φαίνεται πως έβαλε τέλος στη φιλία της με την Ελευθερία Ελευθερίου, καθώς όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την έκανε unfollow, αφού την είχε κάνει πρώτα η τραγουδίστρια.

Μιλώντας στη Μαίρη Αργυριάδου, παραδέχτηκε: «Η μεγαλύτερη κατινιά που έχω κάνει είναι να ψάξω το κινητό του αγαπημένου μου. Όταν ψάχνεις, κάτι βρίσκεις. Το ακριβότερο δώρο που έχω δεχθεί είναι το μονόπετρο που φοράω, θα έχουμε ευχάριστα!

Στη Βρισηίδα Ανδριώτου και τον Σπύρο Μαρτίκα εύχομαι βίον ανθόσπαρτον. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, δεν θα στήριζα κάποιες γυναίκες, θα απείχα. Κάνω συνέχεια unfollow, το τελευταίο που έκανα ήταν στην Ελευθερία Ελευθερίου».

«Με πήραν για το “I’ m celebrity get me out of here“, τα λεφτά είναι 8.000 ευρώ την εβδομάδα. Τα υπολόγισα για ένα μήνα και δεν θα έβγαζα πολλά και το άφησα» ανέφερε επίσης για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ.

Να θυμίσουμε εδώ πως η Ευρυδίκη και η Ελευθερία ήρθαν κοντά και “δέθηκαν” μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor All Star. Πέρασαν μαζί το Πάσχα και το περασμένο καλοκαίρι, ενώ απόλαυσαν και τις διακοπές τους στην Πάρο.

