Τάσος Γιαννόπουλος: «Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου στον ρόλο του «Μάκη» ήταν τεράστια»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Τρίτης (07.10) ο ηθοποιός Τάσος Γιαννόπουλος δίνοντας μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

«Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, δεν ισχύει», ξεκαθάρισε ο ίδιος. «Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το “Γιαννόπουλος” είναι το επίθετο του πατέρα μου και το “Τάσος” το έχω πάρει από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου», ανέφερε βάζοντας οριστικό τέλος στις φήμες.

Παράλληλα μίλησε με ιδιαίτερη νοσταλγία για τον ρόλο του «Μάκη» στη σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι Μαζί». «Ο χαρακτήρας ήταν ελεύθερος, “έξω καρδιά”, ένα μεγάλο παιδί που δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστια. Υπήρχε κλίμα, χιούμορ και ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Ο Γιάννης δημιουργεί πάντα τις σωστές συνθήκες, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση».

Υπήρχε περίοδος που μου άρεσε να ζω μόνος. Έχω υπάρξει ερωτευμένος, αλλά η καραντίνα ήταν η στιγμή που “χτύπησε το καμπανάκι”. Εκεί τρόμαξα. Από τότε λέω ότι καλό είναι να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, αν σου προκύψει. Η συνθήκη της ζωής αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι», αποκάλυψε.