Στο νοσοκομείο η Μελία Κράιλινγκ – «Δεν μπορούσα να ανασάνω καλά…»

Η Μελία Κράιλινγκ βρέθηκε ξαφνικά στο νοσοκομείο μετά από μια περιπέτεια υγείας που είχε πρόσφατα. Η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από την σειρά των «Πανθέων» έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση για το γεγονός.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Μελία Κράιλινγκ στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια γρίπη της δημιούργησε αναπνευστικό πρόβλημα και χρειάστηκε να παραμείνει μερικές μέρες στο νοσοκομείο.

”Καταρχάς, όλα καλά τώρα! Και ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα! Κόλλησα τη γρίπη Β, αλλά μου έκανε «παιχνίδια» και δεν μπορούσα να ανασάνω καλά, έτσι και έμεινα στο νοσοκομείο κάποιες μέρες. Δεν έχω άσθμα, ούτε αλλεργίες, απλώς η γρίπη ήταν λίγο ύπουλη δυστυχώς. Ομολογουμένως δεν ήταν και πολύ ευχάριστο όλο αυτό αλλά. Έτσι τώρα γύρισα σπίτι, σπιτάκι μου για να γίνω εντελώς καλά. Να προσέχετε και εσείς!”, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτηση που έκανε.

Λίγο αργότερα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι πλέον βρίσκεται στο σπίτι της και είναι καλύτερα στην υγεία της.

