Μια βαθιά προσωπική αλήθεια και μια δύσκολη ανάμνηση από τη δεκαετία του ’90 μοιράστηκε ο Σταύρος Ζαλμάς το πρωί της Παρασκευής (24/10) στο «Buongiorno». Ο αγαπημένος ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μια φήμη που επηρέασε βαθιά τη ζωή και την καριέρα του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που κυκλοφορούσε έντονα η φήμη πως είχε προσβληθεί από τον ιό HIV/AIDS. Όπως τόνισε ο ίδιος, αυτή η φήμη δεν ήταν απλώς ένα κουτσομπολιό, αλλά ένα γεγονός που τον σημάδεψε βαθιά σε κάθε επίπεδο.

Όλα όσα είπε ο Σταύρος Ζαλμάς

«Εκτός από τις περιόδους που βίωσα την προδοσία τη συντροφική η μεγάλη γκρίζα ζώνη της ζωή μου ήταν τη δεκαετία το 90′ όταν δύο πολύ μεγάλη δημοφιλή έντυπα έγραψαν ότι έχω AIDS. Αυτό δημιούργησε ένα κενό πολύ γκρίζο στη ζωή μου», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Έπρεπε να έχω κάνει μήνυση και να πάρω και πολλά λεφτά. Το πλήρωσα πολύ βαριά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ήταν κτηνωδία και του συγκεκριμένου εκδότη. Που να φανταστώ τις επιπτώσεις που θα είχε μετά. Δεν με πλησίαζαν για πολλά χρόνια. Δεν ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι. Ούτε οι γιατροί δεν ήξεραν καλά-καλά τι ήταν το AIDS».

«Η ατυχία ήταν ότι το AIDS ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή των ομοφυλοφίλων. Στην Ελλάδα θεωρούνταν πολύ εξευτελιστικό να βγω και να πω δεν έχω, αισθανόμουν ότι προσβάλλω την ίδια μου την αξιοπρέπεια», δήλωσε επίσης ο Σταύρος Ζαλμάς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: