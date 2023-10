Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό η οποία βρέθηκε το Σάββατο 30/10 μαζί με τον πρίγκιπα Αλβέρτο στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ράγκμπι στο Stade de France στο Παρίσι.

Το πριγκιπικό ζεύγος έκατσε στις θέσεις των επισήμων δίπλα στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του και Πρώτη Κυρία της χώρας, Μπριζίτ.

Princess Charlene and Prince Albert's VERY loved up display at the Rugby World Cup Final was 'awkward' and 'trying too hard' amid rumours about the state of their marriage, body language expert claims https://t.co/xZbaYPxMbm pic.twitter.com/2TJiOUuXjm

Υποστήριζαν την ομάδα της Νοτίου Αφρικής απ’ όπου κατάγεται η Σαρλίν και πανηγύρισαν τη νίκη της.

Η 45χρονη πρώην κολυμβήτρια μάλιστα δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της και αγκάλιασε τον σύζυγό της, σε μια σπάνια, δημόσια εκδήλωση αγάπης.

#NEW Yesterday Prince Albert and Princess Charlene attended the Rugby World Cup Final between New Zealand and South Africa 🇳🇿🇿🇦



They later visited the SA players after their victory! They looked so happy 🥳 especially Charlene, who was raised in (and competed for) South Africa pic.twitter.com/9C66wMoDNm