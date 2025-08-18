Σοφία Παυλίδου: Ποζάρει με το μαύρο μπικίνι της ξαπλωμένη στα βράχια – Το μήνυμα που έγραψε

Η Σοφία Παυλίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, περνώντας όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές με καλούς της φίλους. Η γνωστή ηθοποιός, γεμάτη ενέργεια και διάθεση, γεμίζει τις μπαταρίες της πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σοφία Παυλίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από καλοκαιρινές φωτογραφίες. Στις εικόνες, τη βλέπουμε να ποζάρει με το μπικίνι της, ξαπλωμένη στα βράχια, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η ηθοποιός, πάντα εντυπωσιακή και με αψεγάδιαστη σιλουέτα, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή του καλοκαιριού.

«Η ζωή σου επεκτείνεται προς την κατεύθυνση αυτού στο οποίο εστιάζεις. Αν περνάς τις μέρες σου σκεπτόμενος το άγχος, την έλλειψη ή ό,τι λείπει… μένεις εκεί. Αλλά όταν αρχίσεις να γεμίζεις το μυαλό σου με ό,τι αγαπάς, ό,τι σε ενθουσιάζει, ό,τι σε φωτίζει, τότε όλα αρχίζουν να αλλάζουν», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφίας Παυλίδου: