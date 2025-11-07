Η Σόφη Πασχάλη και ο σύντροφός της, Νίκος Πάττας, συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους, που κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, απαθανατίστηκαν πρόσφατα από τον φωτογραφικό φακό σε μια χαλαρή τους βόλτα στη Γλυφάδα.

Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι στους δρόμους της περιοχής, με τα χαμόγελα και την εμφανή χημεία μεταξύ τους να μαρτυρούν την αρμονία που επικρατεί στη σχέση τους.

Η Σόφη Πασχάλη επέλεξε για τη βόλτα ένα chic, αλλά άνετο, σύνολο. Συνδύασε ένα λευκό πουκάμισο με ένα καφέ δερμάτινο σορτσάκι και ολοκλήρωσε το look με μποτάκια.

Ο Νίκος Πάττας, από την πλευρά του, κινήθηκε σε casual γραμμές που ταίριαζαν απόλυτα στην χαλαρή διάθεση της ημέρας.

Αν και το ζευγάρι έχει διαφορά ηλικίας 13 χρόνων – με τον Νίκο Πάττα να είναι κατά 13 χρόνια μικρότερος – αυτό φαίνεται να μην αποτελεί το παραμικρό εμπόδιο στη σχέση τους.

Μάλιστα, και οι δύο έχουν μιλήσει στο παρελθόν με απόλυτη ειλικρίνεια για το θέμα της διαφοράς ηλικίας, τονίζοντας ότι η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός και τα κοινά τους ενδιαφέροντα είναι αυτά που ορίζουν τη σχέση τους.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ