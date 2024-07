Ο Τζον Μπον Τζόβι βιώνει την τραγική απώλεια της μητέρας του, Κάρολ, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών. Η Κάρολ Μπον Τζόβι έφυγε από την ζωή την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

Ειδικότερα, η είδηση έγινε γνωστή μέσω δήλωσης του ίδιου του τραγουδιστή, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της μητέρας του, μίας γυναίκας που, όπως τόνισε, ”υπήρξε υπολογίσιμη δύναμη και διαμόρφωσε με το πνεύμα και τη συμπεριφορά της την οικογένεια”.

Jon Bon Jovi's mother Carol Bongiovi has died at the age of 83: 'Her spirit and can-do attitude shaped this family' https://t.co/T4Prjw5uNe pic.twitter.com/7juyF3DHm6