Ρομπέρτο Κούστας (D3LTA): «Ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία, πολύ γρήγορα απομυθοποίησα μέσα μου τα χρήματα»

Ο D3lta μίλησε στο «Στούντιο 4» για το πώς αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής, εξηγώντας την επιλογή του να μην χρησιμοποιήσει το οικογενειακό του επίθετο, τις συνεργασίες του με τον Σάκη Ρουβά και την εμπειρία του από τον πρόσφατο εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής, που συμμετείχε στον εθνικό τελικό ως D3lta και όχι με το πραγματικό του όνομα, Ρομπέρτο Κούστας, αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στην απόφασή του να μην αξιοποιήσει το επίθετο του πατέρα του, Γιάννη Κούστα, προκειμένου να χαράξει «μία ανεξάρτητη πορεία».

«Δεν ήθελα να συστηθώ με το μου επίθετό μου, γιατί ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία. Θέλω να κάνω πράγματα με τον δικό μου τρόπο και να είμαι ανεξάρτητος κι αυτόνομος. Μόνος μου με τον κόπο μου και την προσπάθειά μου έχω φτάσει εδώ. Στα social media μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος μια επικεφαλίδα και να βγάλει συμπεράσματα για το ποιος είσαι.

Θα έλεγαν κάτι αρνητικό που έχει να κάνει με το επίθετό μου. Πραγματικά με χαροποίησε, που δεν χρειάστηκε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ήταν άλλοι που με υπερασπίστηκαν και με είχαν ψάξει λίγο παραπάνω κι έλεγαν “δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λες”. Αυτό με καθησύχασε, αφέθηκα στην αγκαλιά του κόσμου», δήλωσε, εξηγώντας τους λόγους που επέλεξε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο.

Ο D3lta πρόσθεσε ότι ένα διάσημο επώνυμο μπορεί να λειτουργήσει και ως εμπόδιο: «Ένα διάσημο επίθετο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο, γιατί νομίζω ότι από πολύ μικρή ηλικία σε ορίζει κάτι εξωγενές, που μπορεί να μην ταυτίζεται με τη δική του ταυτότητα. Άμα είσαι ο γιος ή κόρη μιας μεγάλης ηλικίες, υπάρχουν προσδοκίες, περιμένουν ότι θα υπάρξει μία συνέχεια κάποιας κατάσταση. Είναι ένα βάρος που για ένα παιδί είναι δύσκολο να το βγάλει και να χαράξει τον δικό του δρόμο».

Σχετικά με την οικογένειά του και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Μεγάλωσα κυρίως με τη μητέρα και τον αδερφό μου σε ένα σπίτι, αλλά προφανώς βλέπαμε και τον πατέρα μου. Αυτό με βοήθησε στο να μην είναι όλη μου η ύπαρξη γύρω από κάτι τόσο συγκεκριμένο και να έχω μια ζωή ως παιδί, που δεν είχε να κάνει με το ότι είμαι ο γιος μίας συγκεκριμένης οικογένειας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που βίωσε με τους γονείς του και πώς αυτό διαμόρφωσε την αξία που δίνει στα χρήματα: «Η μητέρα μου έφτιαχνε χειροποίητα κεριά, έκανε διακόσμηση σε γάμους και δεν ήταν σε πολύ υψηλή οικονομική κατάσταση κι από την άλλη στον πατέρα μου υπήρχαν προφανώς περισσότερα χρήματα κι οι διακοπές μπορεί να ήταν διαφορετικού τύπου.

Όμως πολύ γρήγορα απομυθοποίησα μέσα μου, ότι οι διακοπές που περνούσα καλύτερα, μπορεί να ήταν αυτές που έμενα στο ίδιο δωμάτιο με τη μαμά μου και τον αδερφό μου μαζί. Οι ωραίες στιγμές δεν είχαν να κάνουν ποτέ με τα χρήματα. Και με τον πατέρα μου ωραία στιγμή θα ήταν να μας κυνηγά Κυριακή πρωί στο σπίτι. Αυτό δεν είχε σχέση με το εάν έχεις χρήματα. Από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι δεν με ενδιέφεραν τα χρήματα».