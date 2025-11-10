Ρομπ Λόου και Κιθ Ντέιβιντ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την μαύρη κωμωδία «My New Friend Jim»

Ο Ρομπ Λόου (Rob Lowe) και ο Κιθ Ντέιβιντ (Keith David) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στην ταινία «My New Friend Jim», μια μαύρη κωμωδία του σκηνοθέτη Ας Άβιλντσεν (Ash Avildsen) και της εταιρείας του, Sumerian Pictures.

Tα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νεβάδα. Το «My New Friend Jim» ακολουθεί δύο πατέρες από εντελώς διαφορετικούς κόσμους που δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό ενώ αναζητούν την κόρη του ενός στη πόλη Ρίνο.

«Το ‘My New Friend Jim’ είναι μια απίστευτα συγκινητική, ιστορία για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι μπαμπάδες για τα παιδιά τους και πώς η γονεϊκότητα σβήνει τις γραμμές που τραβάμε μεταξύ των κοινωνικών τάξεων», ανέφερε ο σκηνοθέτης σε δήλωσή του.

«Διαδραματίζεται στην ξεχωριστή πόλη Ρίνο και είναι μια υπενθύμιση ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βρεις έναν φίλο στο πιο απίθανο μέρος. Είμαι πέρα για πέρα ενθουσιασμένος με τον τρόπο που ο Ρομπ και ο Κιθ ζωντανεύουν στην οθόνη αυτούς τους δύο άντρες, που προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους αλλά συνδέονται με ξεκαρδιστικό τρόπο από τις περιστάσεις», συμπλήρωσε.

Ο Anthony Mastromauro είναι στην παραγωγή της ταινίας μαζί με τον Brad LaFave και τον σκηνοθέτη ενώ μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών βρίσκεται και ο Ρομπ Λόου, σύμφωνα με το Deadline.

Ο σταρ αυτή τη περίοδο παρουσιάζει και παράγει το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι του Fox «The Floor», το οποίο έχει ήδη ανανεωθεί για πέμπτη σεζόν. Επίσης μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στο Λος ‘Αντζελες της ανεξάρτητης μαύρης κωμωδίας «The Musical» όπου συμπρωταγωνιστεί με τον βραβευμένο με Tony Γουίλ Μπριλ (Will Brill) και την Γκίλιαν Τζέικομπς (Gillian Jacobs), αναλαμβάνοντας και χρέη παραγωγού.