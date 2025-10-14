Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης επισημοποίησε τη μακροχρόνια σχέση του, καθώς παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Πολυξένη Μυλωνά, με πολιτικό γάμο.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η δημοσιογράφος Πολυξένη Καραμίχα μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες για τον γάμο που έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά, η οποία είναι χορογράφος και ηθοποιός, αποτελούν ζευγάρι εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, η σχέση τους μετράει ήδη δεκαέξι χρόνια, καθώς είναι μαζί από το 2009. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, ο Σωτήρης Χατζάκης διεκδικούσε την αγαπημένη του από το μακρινό 2004, αποδεικνύοντας την επιμονή και το βάθος των συναισθημάτων του.

Ο πολιτικός γάμος πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα στενό κύκλο, στις 2 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο Αθηνών. Το ζευγάρι επέλεξε να έχει στο πλευρό του μόλις δύο μάρτυρες, τον Κώστα Βογιατζή και τον Νίκο Κατατζά, επισφραγίζοντας την αγάπη του με διακριτικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σωτήρης Χατζάκης είχε κάνει στο παρελθόν πρόταση γάμου στην Πολυξένη Μυλωνά. Τώρα, μετά από χρόνια κοινής πορείας και αγάπης, εκείνη είπε το πολυπόθητο «ναι», επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση τους.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: