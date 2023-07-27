Παντρεύεται ο Stan! – Πλάνα από το bachelorette πάρτι της συντρόφου του

Ο Stan είναι έτοιμος να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του και δικηγόρο, Βέρα Σωτηροπούλου.

Το ζευγάρι κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κι έτσι είναι ελάχιστα τα όσα γνωρίζουμε για την κοινή τους πορεία.

Ωστόσο, η χαρά της μελαχρινής καλλονής φαίνεται πως είναι τόσο μεγάλη, που δημοσίευσε τον λογαριασμό της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από το bachelorette party που ετοίμασαν για εκείνη οι φίλοι της. Με αυτόν τον τρόπο γνωστοποίησε τον επικείμενο γάμο της.

«Είναι πολύ σπάνιο ένας άνθρωπος να σου δίνει την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου και να σε αγαπάει όπως ακριβώς είσαι. Είμαι πολύ τυχερός» είχε δηλώσει ο τραγουδιστής σε παλαιότερη συνέντευξή του στο “The 2night Show”.

