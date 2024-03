Ο Τζέικ Τζίλενχαλ μοιράστηκε σε συνέντευξή του τις σκέψεις του για την ευκαιρία που του δόθηκε να υποδυθεί τον Batman. Ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται ανάμεσα στους ηθοποιούς για τον ομώνυμο ρόλο.

Αναλυτικότερα, ο Τζέικ Τζίλενχαλ ανέφερε αρχικά στο screen rant: ”Είναι ένας κλασικός ρόλος. Είναι τιμή. Μιλώντας για ρόλους που έχουν υποδυθεί άλλοι απίστευτοι ηθοποιοί στο παρελθόν… Θα υποδυθώ τον Ιάγο στον Οθέλλο με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και σκέφτομαι την ιστορία των ηθοποιών που έπαιξαν αυτόν τον ρόλο διαχρονικά και με τρομάζει αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο επίπεδο. Σε αυτό δουλεύω αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά. Θα ήταν πάντα τιμή. Τέτοιου είδους πράγματα και τέτοιοι ρόλοι είναι κλασικοί”.

