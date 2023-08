Τον Έντουαρντ Στεργίου τον γνωρίσαμε μέσα από το GNTM και κέρδισε το κοινό λόγω της εντυπωσιακής του εμφάνισης και του καλλίγραμμου κορμιού του.

Το μοντέλο συνεχίζει την καριέρα του και κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Παράλληλα, ο Έντουαρντ Στεργίου είναι και πολύ ενεργός στα social media, όπου μοιράζεται υλικό της δουλειάς του απο φωτογραφίσεις και πασαρέλες.

Ο Έντουαρντ Στεργίου αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα ελληνικά νησιά μακριά από την Αθήνα και τους εξαντλητικούς ρυθμούς της.

Ωστόσο, δεν σταματά να δημοσιεύει στιγμιότυπα από αυτές.

Το βράδυ της Παρασκευής 4/8 μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μπροστά στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας… ολόγυμνος.

«Under the breeze of the sea.. have you ever felt free?», έγραψε ο Έντουαρντ Στεργίου στη λεζάντα των φωτογραφιών.

