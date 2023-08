Ο ηθοποιός Ντάρεν Κεντ που εμφανίστηκε στο “Game of Thrones“, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 36 ετών. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο του, Carey Dodd Associates.

“Με βαθιά θλίψη πρέπει να σας πούμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και πελάτης Darren Kent απεβίωσε ειρηνικά την Παρασκευή. Οι γονείς του και ο καλύτερος φίλος του ήταν στο πλευρό του. Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή“ έγραψε το πρακτορείο.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK