Ο πατέρας του Έλον Μασκ δεν εγκρίνει την επικείμενη μονομαχία του γιου του με τον ιδιοκτήτη του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ως «ανόητο» κόλπο που έγινε για δημοσιότητα.

Ο Έρολ Μασκ μίλησε για την ολοένα και πιο περίεργη και προκλητική συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του Twitter, που μετονομάστηκε σε «Χ», που ανέφερε τις προηγούμενες μέρες ότι είχε φτάσει απρόσκλητος στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου αντιπάλου του τη Δευτέρα για μια προπόνηση στην πίσω αυλή του.

Παραμένει ασαφές εάν ο Ζούκερμπεργκ άνοιξε την πόρτα στον Μασκ, αλλά οι προσδοκίες ήταν τεράστιες από τότε που το αφεντικό της Tesla και της SpaceX ανακοίνωσε ότι «είναι έτοιμος για μια μονομαχία αν είναι μέσα και ο Ζούκερμπεργκ» νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.