Ντάνιελ Νούρκα – Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon και πρώην νικητή του Survivor

Ο Ντάνιελ Νούρκα μετά από την νίκη στο Survivor αποφάσισε να συμμετάσχει και στο Exathlon έπειτα από σχετική πρόταση που δέχθηκε, με σκοπό να φτάσει μέχρι τον τελικό. Ο ηθοποιός θέλοντας να δοκιμάσει ξανά την τύχη του προετοιμάστηκε πολύ σκληρά προκειμένου να καταφέρει να βγάλει εκτός παιχνιδιού τους υπόλοιπους άκρως ανταγωνιστικούς αντιπάλους του.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Η καταγωγή του είναι από την Αλβανία, ωστόσο ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 23 χρόνια της ζωής του, καθώς μετακόμισε με τους γονείς του σε ηλικία 5 ετών. Ο Ντάνιελ Νούρκα είναι 28 χρονών και αν και κάνει καριέρα ως ηθοποιός, οι σπουδές του δεν έχουν καμία σχέση με την υποκριτική. Ειδικότερα αφότου ολοκλήρωσε το σχολείο στο Κιάτο που έμενα μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα και σπούδασε Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Η καριέρα ως ηθοποιός

Εκτός από την υποκριτική ο Ντάνιελ Νούρκα έχει εργαστεί και ως μοντέλο, μιας και διαθέτει ένα αρκετά εντυπωσιακό παρουσιαστικό. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι που επιδίωξε ο ίδιος αλλά αντιθέτως προέκυψε τυχαία στην ζωή του. Όσον αφορά την υποκριτική αποτέλεσε έναν τομέα που μεγαλώνοντας τον ενδιέφερε με το τηλεοπτικό ντεμπούτο του να το κάνει στην σειρά “Συμπέθεροι από τα Τίρανα”.

Παράλληλα με την τηλεόραση ασχολείται και με το θέατρο, με την πιο γνωστή θεατρική παράσταση που έχει συμμετάσχει να είναι η «Άντρες με τα όλα τους». Ωστόσο, μετά την συμμετοχή του Ντάνιελ Νούρκα στην σειρά “Συμπέθεροι από τα Τίρανα” έγινε ευρύτερα γνωστός και στην συνέχεια συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά “Κάνε ότι κοιμάσαι”. Γενικότερα είναι ένας ηθοποιός που δέχεται συχνά προτάσεις για διάφορες συμμετοχές εντός κι εκτός τηλεόρασης.

Η συμμετοχή στο Survivor

Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο Survivor έδειξε ότι πρόκειται για έναν παίκτη αρκετά δυναμικό, ο οποίος θα έκανε τα πάντα για να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Με την στρατηγική και την πολύ καλή φυσική του κατάσταση κατάφερε να βαδίσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, μέχρι που τελικά κατάφερε να κατακτήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η προσωπική του ζωή

Γενικότερα ο Ντάνιελ Νούρκα κρατάει χαμηλό προφίλ όσον αφορά την σχέση του και προφυλάσσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, στον τελικό του Survivor μαζί με την οικογένειά του το παρών έδωσε και η σύντροφός του, Στεφανία, η οποία τον στηρίζει και τον καμαρώνει σε κάθε βήμα του.