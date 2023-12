Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε τα επόμενα μελλοντικά του σχέδια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Uproxx.

Αναλυτικότερα, ο Νίκολας Κέιτζ ανέφερε αρχικά: ”Μου αρέσει να παραμένω φρέσκος, μου αρέσει να αλλάζω. Θέλω να τα κάνω όλα και νιώθω σε αυτό το σημείο, μετά από 45 χρόνια που το κάνω αυτό, με περισσότερες από 100 ταινίες, ότι έχω πει λίγο πολύ αυτό που είχα να πω στον κινηματογράφο. Και θα ήθελα να φύγω στο ζενίθ και να πω αντίο”.

