Μπραντ Πιτ: Σταμάτησαν τα γυρίσματα της ταινίας του στην Ύδρα – Πότε θα αρχίσουν ξανά

Η Ύδρα κινείται σε ρυθμούς Χόλιγουντ αυτές τις μέρες καθώς στο νησί βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα γυρίσματα στους δρόμους της Ύδρας αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα θα αρχίσουν και πάλι την Τετάρτη.

