Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Σταμάτησαν τα γυρίσματα της ταινίας του στην Ύδρα – Πότε θα αρχίσουν ξανά

Αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες

Μπραντ Πιτ: Σταμάτησαν τα γυρίσματα της ταινίας του στην Ύδρα – Πότε θα αρχίσουν ξανά
Πηγή: Glomex
Αλέξανδρος Τσάκος

Η Ύδρα κινείται σε ρυθμούς Χόλιγουντ αυτές τις μέρες καθώς στο νησί βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα γυρίσματα στους δρόμους της Ύδρας αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα θα αρχίσουν και πάλι την Τετάρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν τα γυρίσματα με τον Μπραντ Πιτ στο λιμάνι.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ