Μπραντ Πιτ: Αυτό είναι το εσωτερικό του σπιτιού που μένει στην Ύδρα – Φρενίτιδα στο νησί από τα γυρίσματα

Ο Brad Pitt βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Ύδρα, προσελκύοντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών, καθώς συμμετέχει στα γυρίσματα της νέας του κινηματογραφικής παραγωγής.

Τα εξωτερικά πλάνα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, ώστε το συνεργείο να αποφύγει την αυξημένη κίνηση του τριημέρου.

Στο μεταξύ, σήμερα πραγματοποιούνται σκηνές στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο έχει καλυφθεί με μαύρα υφάσματα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η παρουσία των συνεργείων και του τεχνικού εξοπλισμού έχει μεταβάλει προσωρινά την καθημερινότητα του νησιού, δημιουργώντας έντονη δραστηριότητα γύρω από τα σημεία των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο διάσημος ηθοποιός δεν διαμένει σε ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά φιλοξενείται σε πολυτελές αρχοντικό της Ύδρας, όπου περνά τον χρόνο του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η πλοκή της ταινίας εστιάζει στην αναζήτηση της μυστηριωδώς εξαφανισμένης συζύγου του κεντρικού ήρωα στην Ιρλανδία, συνδυάζοντας στοιχεία μυστηρίου και δραματικής έντασης.

Η ολοκλήρωση των γυρισμάτων τοποθετείται χρονικά στις αρχές Μαρτίου, ενώ μέρος της παραγωγής θα μεταφερθεί και στην Αθήνα.

Στην ταινία συμμετέχουν και κάτοικοι της Ύδρας ως κομπάρσοι, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, λαμβάνουν αμοιβές υψηλότερες από τα συνήθη δεδομένα της περιοχής.