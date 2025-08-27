Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε για την επίθεση στον Μάνο Βουλαρίνο – «Νισάφι πια με την πολιτική ορθότητα»

Με ένα post στο Instagram, η Μπέττυ Μαγγίρα πήρε θέση υπέρ της ελευθερίας της σάτιρας, καταδικάζοντας τη μαζική επίθεση που δέχθηκε ο Μάνος Βουλαρίνος για το σχόλιό του στη φωτογραφία της Νατάσας Μποφίλιου.

«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον άνθρωπο. Είπε ότι η Νατάσα Μποφίλιου ρουφιέται. Και; Κακό είναι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, ακόμα και στο τραγούδι με διαφραγματική αναπνοή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι; Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Μετά μη μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πώς να υπάρξει σάτιρα; «Κοντός» δεν μπορείς να πεις, «ψηλός» δεν μπορείς να πεις, «χοντρός» δεν μπορείς να πεις, «αδύνατος» δεν μπορείς να πεις… πώς θα τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ‘ξερα δηλαδή;», πρόσθεσε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό με τον Μάνο Βουλαρίνο και τη Νατάσα Μποφίλιου ξεκίνησε από ένα σχόλιο του δημοσιογράφου στα social media, με αφορμή μια φωτογραφία της τραγουδίστριας.

Ο παρουσιαστής και κωμικός είχε κάνει ένα σχόλιο για την εμφάνιση της Νατάσας Μποφίλιου που πολλοί το θεώρησαν προσβλητικό και σεξιστικό. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με αποτέλεσμα να δεχθεί μαζική επίθεση από χρήστες που τον κατηγόρησαν για «body shaming».

