Μάργκοτ Ρόμπι: Έλαμψε με αποκαλυπτικό φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της (pics & vid)

Η Μάργκοτ Ρόμπι εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Λονδίνο, εμφανιζόμενη στο πλευρό του συμπρωταγωνιστή της, Κόλιν Φάρελ. Η 35χρονη ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα αποκαλυπτικό και ταυτόχρονα κομψό φόρεμα.

Αναλυτικότερα, η Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του Armani Prive από τη συλλογή SS25. Το φόρεμα ήταν διάφανο, στολισμένο με κρύσταλλα και πούλιες, ενώ το σχέδιο με την ανοιχτή πλάτη αναδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο την καλλίγραμμη σιλουέτα της, μόλις έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου της.

Η πρεμιέρα αφορούσε την ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», η οποία αφηγείται την ιστορία της Sarah (Μάργκοτ Ρόμπι) και του David (Κόλιν Φάρελ). Οι δύο τους γνωρίζονται τυχαία στον γάμο ενός φίλου τους και παρασύρονται σε μια ξεχωριστή περιπέτεια, η οποία τους οδηγεί σε αναμνήσεις του παρελθόντος.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε από τη Sony Pictures τον Ιούνιο, έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες, με την πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Σεπτεμβρίου.