Μαντόνα: Δείτε την τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της 18χρονης κόρης της Μέρσι Τζέιμς

Η Μαντόνα, η ”βασίλισσα της ποπ”, ευχήθηκε με μια συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της 18χρονης κόρη της Μέρσι Τζέιμς.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαντόνα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο φωτογραφίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί το τέταρτο παιδί της υπό τους ήχους μίας σύνθεσης του Ερίκ Σατί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τρυφερή ανάρτηση

”Όμορφη Μέρσι Τζέιμς. Είσαι ήδη μια νέα γυναίκα! Όμορφη βασίλισσα της Αφρικής! Μας εξέπληξες όλους! Ανέκαθεν ήσουν η ήσυχη της οικογένειας.

Ενώ όλα τα άλλα παιδιά μου, παρακαλούσαν για προσοχή, εσύ κρυβόσουν κάτω από την κουκούλα σου δεν ήθελες ποτέ να την τραβάς. Πάντα ταπεινή και καλή. Πάντα εκείνη που έλεγες ευχαριστώ.

Με ξάφνιασε η γυναίκα που έγινες. Λαμπερή και με αυτοπεποίθηση. Χαρισματική και γεμάτη πάθος. Μια αληθινή καλλιτέχνις…το να σε ακούω να παίζεις Σοπέν κάθε βράδυ στην παράστασή μου με τόση αυτοπεποίθηση είναι τόσο συναρπαστικό. Τίποτα δε μου δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να σε βλέπω να μεγαλώνεις. Είσαι πραγματικά ένα θαύμα.

Σου εύχομαι τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια. Τα πάντα να είναι ευτυχισμένα, γιατί το αξίζεις. Ο κόσμος είναι το όστρακό σου, παρόλο που και οι δυο μισούμε τα θαλασσινά! Σε περιμένει να τον απολαύσεις, να τον καταβροχθίσεις και να τον κατακτήσεις”.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεινόσαυρος εμφανίστηκε στην Αττική οδό! Το περίεργο άρμα που εντυπωσίασε τους οδηγούς

Πανεύκολη πατατοσαλάτα με λαχταριστή σως