Πανεύκολη πατατοσαλάτα με λαχταριστή σως

Η πατατοσαλάτα είναι ένα πολύ εύκολο και νόστιμο συνοδευτικό που μπορούμε να φτιάξουμε πολύ εύκολα με λίγα υλικά. Όπως είναι αναμενόμενο, η πατάτα είναι το βασικό συστατικό της σαλάτας μας, ενώ η σως που προσθέτουμε στην συνέχεια ολοκληρώνει το πιάτο μας.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά πώς θα φτιάξετε την πιο νόστιμη κι εύκολη πατατοσαλάτα:

ΥΛΙΚΑ

7 μέτριες πατάτες

2 μεσαία καρότα

1 κρεμμύδι ξερό

300γρ. γιαούρτι

Μαϊντανός

2κ.σ. ξύδι

1κ.σ. μουστάρδα

3κ.σ. μαγιονέζα

Αλάτι

Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Καθαρίζουμε καλά τις πατάτες μας, τις κόβουμε σε κύβους και τις βράζουμε για περίπου 20 λεπτά.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά το γιαούρτι, την μουστάρδα, την μαγιονέζα και το ξύδι.

Τρίβουμε τα καρότα μας, ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό μας και το κρεμμύδι μας.

Προσθέτουμε σε ένα μπολ τις πατάτες μας και από πάνω περιχύνουμε την σως μας και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά.

Η πατατοσαλάτα μας είναι έτοιμη. Καλή απόλαυση!

