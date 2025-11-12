 Μάνος Ιωάννου: «Αυτή την περίοδο είμαι σε σχέση, η οποία είναι εδώ και τρία χρόνια … Τώρα δεν θέλω να κάνω οικογένεια»

Ο Μάνος Ιωάννου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την προσωπική του ζωή, τη θεατρική του πορεία και το ενδεχόμενο οικογένειας, αποκαλύπτοντας ότι, αν και βρίσκεται σε σταθερή σχέση τα τελευταία τρία χρόνια, προς το παρόν δεν σκοπεύει να κάνει το επόμενο βήμα.

«Αυτή την περίοδο είμαι σε σχέση, η οποία είναι εδώ και τρία χρόνια. Πλέον θέλω πιο ήρεμα πράγματα, όχι καβγάδες, όχι τοξικότητα. Στο παρελθόν, όλα αυτά τα έχω περάσει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Του χρόνου μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι κάτι που θέλω», σημείωσε ο Μάνος Ιωάννου, υπογραμμίζοντας ότι βιώνει μια ιδιαίτερα θετική φάση στη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και για την εμπειρία της έκθεσής του στα μέσα ενημέρωσης: «Έχω περάσει τη φάση που έβλεπα το πρόσωπό μου στα περίπτερα και έγραφαν διάφορους τίτλους, οι οποίοι με επηρέαζαν πάρα πολύ. Τότε ήταν και τα μεσημεριανά που σχολίαζαν βαρβάτα», είπε.

Στη συνέχεια, ο Μάνος Ιωάννου αναφέρθηκε στη σημερινή του επαγγελματική ζωή, αποκαλύπτοντας πως εμπλέκεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. «Έχω κάνει διάφορες δουλειές, βοηθούσα πάντα σε μαγαζιά φίλων, έχω κάνει και ντελίβερι. Τώρα κάνω τα γυρίσματα για μια καινούργια σειρά που θα ξεκινήσει στην ΕΡΤ, είμαι στο θέατρο και παράλληλα κρατάω και τις δημόσιες σχέσεις που κάνω εδώ στο μαγαζί».

Όσον αφορά την ευρύτερη κατάσταση στον καλλιτεχνικό χώρο, ο Μάνος Ιωάννου έκανε ρεαλιστική αποτίμηση:

«Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δράματα, απλώς στον καλλιτεχνικό χώρο ακούγονται. Η κατάσταση στο θέατρο δεν είναι μια χαρά επειδή έφυγαν κάποιοι άνθρωποι. Το μόνο που μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει είναι ότι φαίνονται πιο φοβισμένοι».

Να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός εδώ και τρία χρόνια διατηρεί σχέση με τη health coach Ξένη Κωνσταντίνου, με την οποία, όπως έχει αποκαλύψει, είχαν υπάρξει ζευγάρι και στο παρελθόν, και μετά από ένα σύντομο διάλειμμα αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.