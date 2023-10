Λουκέτο μπήκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης με την Χαρά Βέρρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στο «Πρωινό», το περασμένο Σάββατο, άνδρες της ΑΑΔΕ έκαναν έφοδο και έλεγξαν τις ταμειακές μηχανές, βλέποντας πως δεν έχουν κοπεί ή αποσταλεί αποδείξεις στο Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, το μαγαζί σφραγίστηκε, παρ’ότι ήταν sold out.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (15/10), ο Σταμάτης Γονίδης έκανε μια ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δίνοντας εξηγήσεις στο κοινό:

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω την ματαίωση της αποψινής μου εμφάνισης στο Can Can και ενώ ήταν sold out λόγω κάποιου ατυχές περιστατικού της επιχείρησης. Ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα να είμαι πάλι κοντά σας. Μου λείψατε ήδη. Σταμάτης».

