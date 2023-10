Νέα βίντεο από τη δράση του μακελάρη του ISIS το βράδυ της Δευτέρας (16/10) στις Βρυξέλλες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και προκαλούν σοκ, αφού η επίθεση άφησε πίσω της δύο Σουηδούς τουρίστες νεκρούς κι έναν ακόμα τραυματία.

Να σημειωθεί ότι ο 45χρονος δράστης κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς το πρωί της Τρίτης (17/10).

Στο πρώτο βίντεο, ο Τυνήσιος Λασουέντ Αμπντεσλάμ σε γειτονιά των Βρυξελλών οπλίζει και να πυροβολεί ακατάπαυστα τα αυτοκίνητα που πέρασαν από μπροστά του.

Στο δεύτερο βίντεο, ο δράστης να επιβιβάζεται στη μηχανή του και να φεύγει.

Το πρωί της Τρίτης (17/10), η αστυνομία των Βρυξελλών έλαβε κλήση ότι ο Abdeslam Lassoued, ο δράστης της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης που άφησε δύο νεκρούς στο κέντρο της πόλης, βρισκόταν σε ένα καφέ στο Schaerbeek.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν όλο το βράδυ της Δευτέρας στην κοινότητα Schaerbeek, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga. Η αστυνομία είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη λεγόμενη συνοικία όπου διέμενε ο ύποπτος.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο τρομοκράτης πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς. Ο ύποπτος πυροβολήθηκε στον θώρακα. Μάλιστα, οι Αρχές εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle.

Police can’t find him. #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/HCenjpiDob