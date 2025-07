Λίζα Κόσι: Η τούμπα της διάσημης Youtuber στα Όσκαρ 2024 που έγινε viral

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/3) η μεγάλη βραδιά των Όσκαρ 2024. Η 96η τελετή απονομής τα είχε όλα!

Ανάμεσα στις καλύτερες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η διάσημη Αμερικανίδα Υoutuber Λίζα Κόσι είχε μια απρόοπτη πτώση στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η Λίζα Κόσι πόζαρε στους φωτογράφους του κόκκινου χαλιού, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ισορροπία της, εξαιτίας των ψηλοτάκουνων παπουτσιών που φορούσε, με αποτέλεσμα να έχει μία… τούμπα.

Liza Koshy falls on Oscars 2024 red carpet after stepping out in sky-high stilettos https://t.co/KGAdI87JDE pic.twitter.com/DpGqKz1ykT— Page Six (@PageSix) March 10, 2024